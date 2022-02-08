Портер: «Большинству бойцов защита плечом нужна лишь для того, чтобы хорошо смотреться»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер в рамках своего еженедельного YouTube-подкаста рассказал о желании молодых бойцов подражать легендарному Флойду Мейвезеру.

Вам нужно найти стиль, который бы вам подходил. Некоторым парням, имеющим от природы рефлексы и склонным к защите, может пригодиться шолдер-ролл. Лично я никогда не был склонен к защите, поэтому мне пришлось учиться ей. Если бы мой отец не показал мне это, я бы постоянно охотился за головой».