Портер назвал свой главный недостаток
Портер: «Большинству бойцов защита плечом нужна лишь для того, чтобы хорошо смотреться»
Американец рассказал о желании молодых бойцов подражать Мейвезеру
08 февраля 22:50
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер в рамках своего еженедельного YouTube-подкаста рассказал о желании молодых бойцов подражать легендарному Флойду Мейвезеру.
«Вот, в чем штука. Я считаю, что большинству бойцов защита плечом нужна лишь для того, чтобы хорошо смотреться. В мире сейчас нет молодых парней, которые бы действительно владели ей. И это влияние Мейвезера.
Вам нужно найти стиль, который бы вам подходил. Некоторым парням, имеющим от природы рефлексы и склонным к защите, может пригодиться шолдер-ролл. Лично я никогда не был склонен к защите, поэтому мне пришлось учиться ей. Если бы мой отец не показал мне это, я бы постоянно охотился за головой».
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