Портер: «Бой со Спенсом получился не таким тяжелым, как поединок с Кроуфордом»

Американец отдал должное своему соотечественнику

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Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) американец Шон Портер (31-4-1, 17 КО), признался Top Rank Boxing, что встреча с Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО) получилась для него более тяжелой, чем бой с Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) в сентябре 2019 года.

«Есть такое слово «особенный», и его можно применить к Теренсу. Именно такое положение сейчас Теренс Кроуфорд занимает в боксе. Он особенный. Вы не можете отнять у него то, что он умеет, а он умеет все. И он делает это более чем хорошо. Бой со Спенсом прошел все двенадцать раундов, и он получился не таким тяжелым, как поединок с Теренсом Кроуфордом».

Тем не менее, Теренс Кроуфорд не считает прошедшее выступление против Шона Портера одним из лучших в своей карьере.