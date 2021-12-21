Бетербиев готов провести бой с Альваресом в полутяжелом дивизионе
Портер: «Браун быстро сломался из-за агрессии Бетербиева»
Шон отдал должное российскому боксеру
21 декабря 20:30
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса Шон Портер на своем YouTube-подкасте прокомментировал титульный поединок полутяжеловесов Артура Бетербиева (17-0, 17 KO) и Маркуса Брауна (24-2, 16 КО), который состоялся на выходных в Монреале.
«Думаю, что Бетербиеву пришлось перейти к активным действиям из-за рассечения в первом… во втором раунде, хоть я и не слышал, что ему сказали в углу. Потому что если бы поединок остановили в пределах четырех раундов, то признали несостоявшимся.
Поначалу я не увидел ничего, кроме силы и тяжелого удара, но после того, как Бетербиев получил рассечение и взвинтил темп, Браун сменил стиль, перестал двигаться и начал принимать удары. Он отлично смотрелся в начале, но из-за агрессии Бетербиева быстро сломался. Никогда не забывайте – тяжелые удары по корпусу останавливают парней».
Артур Бетербиев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).
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