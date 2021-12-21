Портер: «Браун быстро сломался из-за агрессии Бетербиева»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса Шон Портер на своем YouTube-подкасте прокомментировал титульный поединок полутяжеловесов Артура Бетербиева (17-0, 17 KO) и Маркуса Брауна (24-2, 16 КО), который состоялся на выходных в Монреале.

Поначалу я не увидел ничего, кроме силы и тяжелого удара, но после того, как Бетербиев получил рассечение и взвинтил темп, Браун сменил стиль, перестал двигаться и начал принимать удары. Он отлично смотрелся в начале, но из-за агрессии Бетербиева быстро сломался. Никогда не забывайте – тяжелые удары по корпусу останавливают парней».