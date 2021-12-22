Портер дал прогноз на бой Спенс – Угас

Шон дрался с обоими

Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился ожиданиями от грядущего объединительного боя в полусреднем весе между обладателем титулов WBC, IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и чемпионом WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO):

«Мне нравится эта новость. Думаю, что Эррол победит. В определенный момент я смог бы точно вам сказать, как себя повел бы Йорденис Угас, но он провел бой с Пакьяо и многое узнал о себе. Теперь он достаточно опытен для того, чтобы внести коррективы против любого бойца. И я не сомневаюсь в том, что он подберет ключи. Хотя я по-прежнему поставил бы на Эррола. Однако Угас не станет для него прогулкой».

В 2019 году Портер единогласным решением судей выиграл у Угаса и в том же году уступил Спенсу также единогласным решением.

Бой Угас – Спенс еще не объявлен официально, однако боксеры не скрывают, что близки к соглашению.