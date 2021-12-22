Портер дал прогноз на бой Спенс – Угас

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 16
Сейчас 0
Сегодня 32
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 5) показать все
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Дженоа - Аталанта 0:0 Окончен
21:45 Ювентус - Кальяри 2:0 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
22:30 Севилья - Барселона 1:1 Окончен
Хоккей (6 событий из 12) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Белый Барс 6:0 Окончен
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Баффало Сэйбрс - Коламбус Блу Джекетс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:30 Детройт Ред Уингс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:30 Даллас Старз - Миннесота Уайлд 7:4 Окончен
04:30 Эдмонтон Ойлерс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
Баскетбол (7 событий из 7) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бостон Селтикс - Филадельфия Севенти Сиксерс 103:108 Окончен
02:30 Торонто Рэпторс - Орландо Мэджик -:- Перенесен
03:00 Мемфис Гриззлис - Оклахома-Сити Тандер 99:102 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Хьюстон Рокетс 133:118 Окончен
04:00 Юта Джаз - Шарлотт Хорнетс 112:102 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Сакраменто Кингз 113:98 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 92:116 Окончен
нет важных матчей
Футбол (15 событий из 19) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Сент-Этьен - Нант -:- Запланирован
22:00 Бордо - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лорьян - ПСЖ -:- Запланирован
22:00 Марсель - Реймс -:- Запланирован
22:00 Монпелье - Анже -:- Запланирован
22:00 Лион - Мец -:- Запланирован
22:00 Монако - Ренн -:- Запланирован
22:00 Ницца - Ланс -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
17:30 Венеция - Лацио -:- Запланирован
19:30 Интер - Торино -:- Запланирован
19:30 Рома - Сампдория -:- Запланирован
21:45 Эмполи - Милан -:- Запланирован
21:45 Наполи - Специя -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:00 Гранада - Атлетико -:- Запланирован
22:30 Атлетик - Реал -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 16) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
19:00 СК Сокол - Донбасс -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс -:- Перенесен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Нью-Джерси Дэвилз -:- Перенесен
02:00 Оттава Сенаторс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
02:00 Филадельфия Флайерс - Вашингтон Кэпиталз -:- Перенесен
03:00 Нэшвилл Предаторс - Виннипег Джетс -:- Перенесен
03:30 Чикаго Блэкхокс - Флорида Пантерс -:- Перенесен
04:00 Калгари Флэймс - Анахайм Дакс -:- Перенесен
05:00 Сиэтл Кракен - Аризона Койотис -:- Перенесен
05:00 Вегас Голден Найтс - Тампа-Бэй Лайтнинг 3:4 Окончен
05:30 Сан-Хосе Шаркс - Ванкувер Кэнакс -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Бруклин Нетс - Вашингтон Уизардз -:- Перенесен
02:30 Майами Хит - Индиана Пэйсерс 125:96 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Детройт Пистонс 105:91 Окончен
03:00 Нью-Орлеан Пеликанс - Портленд Трэйл Блэйзерс 111:97 Окончен
03:30 Даллас Маверикс - Миннесота Тимбервулвс 114:102 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Финикс Санс 90:108 Окончен
Хоккей (6 событий из 14) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
18:30 Мариуполь - Альтаир -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс -:- Перенесен
02:00 Баффало Сэйбрс - Колорадо Эвеланш -:- Перенесен
03:00 Даллас Старз - Виннипег Джетс -:- Перенесен
05:00 Лос-Анджелес Кингс - Эдмонтон Ойлерс -:- Перенесен
21:00 Торонто Мейпл Лифс - Сент-Луис Блюз -:- Перенесен
Баскетбол (6 событий из 6) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Денвер Наггетс -:- Запланирован
05:00 Сакраменто Кингз - Лос-Анджелес Клипперс -:- Запланирован

Портер дал прогноз на бой Спенс – Угас

Шон дрался с обоими
Бокс Профессиональный бокс
15:54
Портер дал прогноз на бой Спенс – Угас
Фото: boxingscene.com

Бывший чемпион мира Шон Портер поделился ожиданиями от грядущего объединительного боя в полусреднем весе между обладателем титулов WBC, IBF Эрролом Спенсом (27-0, 21 КО) и чемпионом WBA Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO):

«Мне нравится эта новость. Думаю, что Эррол победит. В определенный момент я смог бы точно вам сказать, как себя повел бы Йорденис Угас, но он провел бой с Пакьяо и многое узнал о себе.

Теперь он достаточно опытен для того, чтобы внести коррективы против любого бойца. И я не сомневаюсь в том, что он подберет ключи. Хотя я по-прежнему поставил бы на Эррола. Однако Угас не станет для него прогулкой».


В 2019 году Портер единогласным решением судей выиграл у Угаса и в том же году уступил Спенсу также единогласным решением.

Бой Угас – Спенс еще не объявлен официально, однако боксеры не скрывают, что близки к соглашению.

Источник: fightnews.info Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Шон Портер Эррол Спенс Йорденис Угас

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Портер: «Опыт Канело позволит ему провести бой с Бетербиевым вторым номером»
Портер: «Опыт Канело позволит ему провести бой с Бетербиевым вторым номером»
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 22:00
Портер: «Браун быстро сломался из-за агрессии Бетербиева»
Портер: «Браун быстро сломался из-за агрессии Бетербиева»
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 20:30
Угас о бое со Спенсом: «Два лучших полусредневеса мира сразятся за три пояса»
Угас о бое со Спенсом: «Два лучших полусредневеса мира сразятся за три пояса»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 22:22
1
Спенс и Угас начали переговоры о бое
Спенс и Угас начали переговоры о бое
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 23:09
WBA санкционировало бой между Угасом и Спенсом
WBA санкционировало бой между Угасом и Спенсом
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 12:40
Шон Портер до сих пор считает Дэвиса лучше Ломаченко
Шон Портер до сих пор считает Дэвиса лучше Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
16 декабря 23:09
1

Новости: Бокс

Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез
Нганну впечатлился победой Джейка Пола и посоветовал всем воспринимать его всерьез
Профессиональный бокс
16:48
Теофимо Лопес потерял мотивацию и задумался об окончании спортивной карьеры
Теофимо Лопес потерял мотивацию и задумался об окончании спортивной карьеры
16:36
Портер дал прогноз на бой Спенс – Угас
Портер дал прогноз на бой Спенс – Угас
Профессиональный бокс
15:54
Он за всю жизнь столько не заработал. Известно, сколько предложили Масвидалю за бой с Джейком Полом
Он за всю жизнь столько не заработал. Известно, сколько предложили Масвидалю за бой с Джейком Полом
Профессиональный бокс
15:36
Лучшие моменты боя украинских супертяжей Сиренко – Руденко
Лучшие моменты боя украинских супертяжей Сиренко – Руденко
Профессиональный бокс
15:12
Одно из главных событий в карьере Усика – срыв боя в Одессе. С тех пор он так и не дрался в Украине
История
Одно из главных событий в карьере Усика – срыв боя в Одессе. С тех пор он так и не дрался в Украине
Профессиональный бокс
15:09
«Хейтеры всегда будут хейтерами». Сауль Альварес ответил недоброжелателям
«Хейтеры всегда будут хейтерами». Сауль Альварес ответил недоброжелателям
Профессиональный бокс
14:48
Первый тренер Усика: «В бою с Александром я видел лучшую версию Джошуа за многие годы»
Первый тренер Усика: «В бою с Александром я видел лучшую версию Джошуа за многие годы»
Профессиональный бокс
12:59
Белфорт проведет поединок с экс-чемпионом мира по боксу на ивенте от Triller
Белфорт проведет поединок с экс-чемпионом мира по боксу на ивенте от Triller
Профессиональный бокс
12:22
Все новости

Популярные новости

«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Тема дня
«Он нас просто заткнул». Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
21 декабря 14:36
5
Ломаченко отстранен от бокса
Ломаченко отстранен от бокса
Бокс Профессиональный бокс
17 декабря 12:42
15
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Россиянин Чаниев об Украине: «Я просто был в шоке. Я не ожидал такого»
Бокс Профессиональный бокс
20 декабря 23:10
52
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Виталий Кличко ответил, является ли Александр Усик «ватником»
Бокс Профессиональный бокс
19 декабря 20:50
19
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Нокаут получился устрашающим. Боксера Роя Джонса с рекордом 19-0 пять раз отправили на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 23:21
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Тема дня
Считает украинцев и россиян братьями, рассмеялся на вопрос «чей Крым?» Кто вызывается финансировать бой Усик – Джошуа в Киеве
Бокс Профессиональный бокс
15 декабря 20:18
2
Все новости