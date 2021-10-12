Портер: «Кроуфорд один из немногих в боксе, кому нравится в ринге»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO), продолжая рассуждать о своем предстоящем мегафайте со звездным соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0-0, 28 KO), в интервью The Porter Way Podcast отметил одно положительное качество, объединяющее их с соперником.

Понимание себя и понимание того, что люди принимают меня, успокаивает. Это отличное качество – не париться о том, что о тебе подумают. И оно позволяет тебе наслаждаться процессом от начала до конца.

И я уважаю Теренса за это. Я слежу за ним уже очень давно, и он один из немногих парней, который действительно получает удовольствие от ринга. Ему по-настоящему нравится сражаться».