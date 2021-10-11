Портер: «Кроуфорд сделал достаточно, чтобы попасть в «Зал славы»

Американец считает, что его соотечественник провел достаточно успешную карьеру

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) в интервью YouTube-каналу SecondsOut заявил, что он, как и его соперник и соотечественник Теренс Кроуфорд (37-0-0, 28 KO), провел достаточно успешную карьеру, чтобы претендовать на попадание в Международный «Зал славы» бокса.

«Я не сомневаюсь в том, что сделал достаточно для попадания в «Зал славы». И я считаю, что и Теренс попадет туда. Я не рассматриваю какие-либо другие варианты кроме победы. Мое будущее зависит от того, побью ли я Теренса Кроуфорда. Он по-настоящему доминирующий боец. Он превосходил всех, с кем оказывался в ринге. Но я хочу стать тем самым парнем, который не даст ему сделать это. Парнем, который будет бить последним и завершать размены. И у меня есть все, что нужно для победы».

Шон Портер прокомментировал грядущий поединок с Теренсом Кроуфордом.