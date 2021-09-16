Портер: «Бой с Кроуфордом – крупнейший в моей карьере»
Портер: «Кроуфорд узнает, что моя подготовка никогда не прекращалась»
Бывший чемпион мира – о предстоящем бое с лидером полусреднего веса
16:34
Шон Портер / Фото - premierboxingchampionsЭкс-чемпион мира по версии WBC в полусреднем дивизионе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) в комментарии к своему посту в Instagram поделился мыслями относительно предстоящего поединка с обладателем титула WBO Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
«Вчерашние новости заставили всех начать спрашивать у меня, стартовала ли моя подготовка, но вам всем следует знать, что она никогда и не прекращалась. Теренс Кроуфорд узнает об этом 20 ноября, не пропустите. Покажи, на что способен».
Бой состоится 20 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США), его покажет ESPN с оплатой за просмотр.
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