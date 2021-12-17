Портер: «Ломаченко попросил угол Комми остановить бой, потому что у него не хватало сил прикончить его»

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Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер обсудил на своем YouTube-подкасте нокдаун в прошедшем претендентском поединке легковесов украинца Василия Ломаченко (16-2-0, 11 KO) и ганца Ричарда Комми (30-4-0, 27 KO).

После же он уже понимал, что бой у него в кармане, и он победит, если будет оставаться внимательным и боксировать под углами. ESPN посчитали, что он поступил гуманно, однако я так не считаю. Это больше похоже на показуху. Если бы он действительно поступал так из-за гуманности, тогда бы он уронил Комми еще раз и сказал бы: «Вот видите?»