Валлин: «Сомневаюсь, что Ортис побьет Усика и Фьюри»
Портер: «Луис Ортис должен соглашаться только на чемпионский поединок с Усиком и Фьюри»
Шон считает, что кубинец заслуживает на титульный бой
13:40
Луис Ортис / Фото: Bad Left Hook
Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер уверен, что 42-летний кубинский супертяжеловес Луис Ортис (33-2, 28 КО) заслужил боксировать за чемпионские пояса с Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Луис Ортис должен соглашаться только на чемпионский поединок. Я не верю в то, что ему необходимо еще драться в отборочных боях. Он должен сразиться за титул уже сейчас».
Напомним, ранее Ортис отказался от отборочного поединка с Луисом Ортисом.
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