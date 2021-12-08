Билл Хэйни: «Диас хотел показать себя как цепной пес, однако столкнулся с таким же парнем»
Портер: «Мне понравилось, что Хэйни решил поупираться в центре ринга»
Американец высказался о выступлении своих соотечественников
20:45
Фото: boxingscene.com
Двукратный чемпион мира Шон Портер на своем YouTube-подкасте высказался о выступлении обладателя титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американца Девина Хэйни (27-0-0, 15 KO), в поединке с соотечественником Джозефом Диасом (32-2-1, 15 KO).
«Мне понравился тот факт, что Девин решил поупираться в центре ринга в срединных и чемпионских раундах. Так он хотел показать, что в порядке. Если и не физически, то ментально. И он был готов продолжать придерживаться плана.
До боя я сказал, что тот, кто из парней будет последовательным, тот и победит. «Джо-Джо» не был таковым, когда переставал выбрасывать удары и оказывать давление. Девин же не отходил от джеба и движения на ногах».
Девин Хэйни объяснил, почему не смог нокаутировать Джозефа Диаса.