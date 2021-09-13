Портер: «Наш бой с Кроуфордом больше чем слух»

Американец утверждает, что его поединок против звездного соотечественника состоится в любом случае

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Бывший двукратный чемпион мира в полусреднем весе, американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) утверждает, что его поединок против действующего чемпиона по версии WBO в этой же весовой категории, звездного соотечественника Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) состоится в любом случае. По словам Шоутайма, команды боксеров все еще пытаются прийти к соглашению, а если им не удастся, то судьба боя будет решена на промоутерских торгах.

Портера цитирует ресурс ringnews24.com:

«Мне нравятся слухи, и я их слушаю так же, как это делают все. Но наш бой с Кроуфордом больше чем слух. У нас скоро состоятся промоутерские торги. Я знаю, что представитель моей команда и его все еще пытаются достигнуть соглашения. Так что бой состоится».

Глава Top Rank Боб Арум назвал дату и место поединка Теренса Кроуфорда и Шона Портера.