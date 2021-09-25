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Портер назвал лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории

И это не Теренс Кроуфорд
Бокс Профессиональный бокс
12:55
Портер назвал лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории
Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) признался в интервью YouTube-каналу FightHype.com, что не считает своего соперника и соотечественника Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории.

«Канело – мой номер один вне зависимости от веса. Хотя Теренс близко. Если же говорить о полусреднем весе, то да – я подерусь с лучшим парнем.

На бумаге меня ждет тяжелейший бой в карьере. Тяжелее, чем со Спенсом и Турманом. Потому что Теренс Кроуфорд – самый универсальный боец в мире.

Однако разрыв между нами будет минимальным. Это как пробежать сто метров за 9.6 и 9.62 секунды. Настолько близко. Мы оба атлетичны и оба способны перестраиваться по ходу боя».

Шон Портер назвал свою крупнейшую победу в карьере.

Рене Тер Велде
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Шон Портер Теренс Кроуфорд

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