Портер назвал лучшего бойца мира вне зависимости от весовой категории

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) признался в интервью YouTube-каналу FightHype.com, что не считает своего соперника и соотечественника Теренса Кроуфорда (37-0, 28 KO) лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории.

На бумаге меня ждет тяжелейший бой в карьере. Тяжелее, чем со Спенсом и Турманом. Потому что Теренс Кроуфорд – самый универсальный боец в мире.

Однако разрыв между нами будет минимальным. Это как пробежать сто метров за 9.6 и 9.62 секунды. Настолько близко. Мы оба атлетичны и оба способны перестраиваться по ходу боя».