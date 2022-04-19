Портер назвал лучшего полусредневеса в мире

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Шон Портер заявил, что считает обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) лучшим полусредневесом в мире.

Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:

Я считаю, что если бы мы снова дрались с Эрролом, то он бы делал это немного иначе. Результат мог бы оказаться тем же, но я думаю, что он хотя бы попытался действовать немного по-другому. Если бы я снова вышел в ринг с Теренсом, то он сделал бы то же самое. В этом заключается разница между ними. Но если что, то Эррол извлек из этого урок».