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Портер назвал лучшего полусредневеса в мире

Американец аргументировал свой выбор
Бокс Профессиональный бокс
12:30
Портер назвал лучшего полусредневеса в мире
Шон Портер / фото - boxingscene.com

Бывший чемпион мира Шон Портер заявил, что считает обладателя титула WBO Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO) лучшим полусредневесом в мире.

Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Сейчас лучший полусредневес – Теренс Кроуфорд. Был ряд вещей, которые я увидел, ощутил и прочувствовал в бою с ним. Он был просто немного лучше, чем любой соперник, с которым я выходил в ринг. У меня есть чувство, что Эррол Спенс это бы подтвердил. Думаю, что выходя в ринг, Эррол был готов победить меня в моей игре, а Теренс был готов победить меня в его психологической игре. В этом заключается разница.

Я считаю, что если бы мы снова дрались с Эрролом, то он бы делал это немного иначе. Результат мог бы оказаться тем же, но я думаю, что он хотя бы попытался действовать немного по-другому. Если бы я снова вышел в ринг с Теренсом, то он сделал бы то же самое. В этом заключается разница между ними. Но если что, то Эррол извлек из этого урок».

Шон Портер назвал трех лучших бойцов легкого дивизиона.

Рене Тер Велде
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Шон Портер Теренс Кроуфорд

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