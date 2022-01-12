Он будет править после Усика и Фьюри. Портер назвал самого перспективного боксера года
Портер назвал свой главный недостаток
Ответ оказался весьма ожидаемым
18:40
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер в рамках своего еженедельного YouTube-подкаста назвал свой главный недостаток.
«Думаю, что на этот вопрос было бы тяжело не ответить честно… это удар. Настанет время, и я расскажу, почему так получилось.
Был один парень, которого я бил тяжело, но он оставался на ногах, и это Адриан Гранадос. И Себастьян Формелла. Есть парни, по которым ты попадаешь, и все окей, однако с некоторыми получается так, что ты смотришь на них и думаешь: «А теперь-ка я хорошенько присяду для удара».
Шон Портер назвал трех лучших бойцов легкого дивизиона.