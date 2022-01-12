Портер назвал свой главный недостаток

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер в рамках своего еженедельного YouTube-подкаста назвал свой главный недостаток.

Был один парень, которого я бил тяжело, но он оставался на ногах, и это Адриан Гранадос. И Себастьян Формелла. Есть парни, по которым ты попадаешь, и все окей, однако с некоторыми получается так, что ты смотришь на них и думаешь: «А теперь-ка я хорошенько присяду для удара».