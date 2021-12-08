Портер назвал трех лучших легковесов в мире

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира американец Шон Портер в своем YouTube-подкасте назвал трех лучших бойцов легкого дивизиона (до 61.2 кг).

Затем идет Ломаченко. Он провел великолепный бой против Накатани и смотрелся как никогда хорошо. И да, я поставлю его вторым, несмотря на поражение Лопесу. После боя с Накатани я понял, что «Танк» – единственный, кто способен победить его сейчас.

Третьим я поставлю Девина Хэйни. Это быстрый и острый боец, и он все еще растет, а это не такое уж и частое явление в спорте».