Отец Портера рассказал, зачем остановил бой против Кроуфорда в неочевидной ситуации
Портер назвал трех лучших легковесов в мире
Американец включил Ломаченко в свой список
19:20
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира американец Шон Портер в своем YouTube-подкасте назвал трех лучших бойцов легкого дивизиона (до 61.2 кг).
«Танк» – мой номер один. Он настоящий убийца и самый универсальный боец в дивизионе. И у него тяжелейший удар. Он похож на парня, который не ломается ни при каких обстоятельствах.
Затем идет Ломаченко. Он провел великолепный бой против Накатани и смотрелся как никогда хорошо. И да, я поставлю его вторым, несмотря на поражение Лопесу. После боя с Накатани я понял, что «Танк» – единственный, кто способен победить его сейчас.
Третьим я поставлю Девина Хэйни. Это быстрый и острый боец, и он все еще растет, а это не такое уж и частое явление в спорте».
Василий Ломаченко (15-2, 11 КО) признался, что хотел бы разделить ринг с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).