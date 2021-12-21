Портер: «Браун быстро сломался из-за агрессии Бетербиева»
Портер: «Опыт Канело позволит ему провести бой с Бетербиевым вторым номером»
Шон уверен, что мексиканец сможет уверенно перебоксировать россиянина
21 декабря 22:00
Сауль Альварес / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира Шон Портер заявил на своем YouTube-подкасте, что абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-1, 39 КО) сможет уверенно перебоксировать российского полутяжеловеса Артура Бетербиева (17-0, 17 KO).
«Я действительно считаю, что опыт Канело позволит ему провести этот бой вторым номером. Не думаю, что сейчас он выйдет и попытается показать, кто тут босс. Он смотрит на парней, а после понимает, как с ними драться.
И он поймет, что на этот раз ему придется провести поединок на отходе, что позволит ему победить и сделать это довольно легко».
Артур Бетербиев готов провести поединок с Саулем Альваресом.
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