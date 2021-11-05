Альварес готов драться с Бетербиевым: «Мне нравится эта идея»
Портер: «Плант может вырваться вперед на карточках судей в начале поединка с Канело»
Американец верит, что его соотечественник сможет дать хороший бой звездному мексиканцу
19:20
Калеб Плант / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) заявил The Porter Way Podcast, что его соотечественник Калеб Плант (21-0, 12 КО) сможет дать хороший бой звездному мексиканцу Саулю Альваресу (56-1-2, 38 KO) на этих выходных, если заберет начало встречи.
«Калебу необходимо сразу же «отпустить» руки и начать двигаться. Ему крайне важно забрать начальные раунды.
Не скажу, что Канело не попытается их забрать, однако он точно не будет форсировать события. И это может сыграть с ним злую шутку, и Калеб вырвется вперед даже на карточках. Поверьте, события начнут принимать оборот, если у Калеба получится контратаковать и уходить на ногах».