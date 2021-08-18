Портер поделился прогнозом на бой между Пакьяо и Угасом
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) Шон Портер (31-3, 17 КО) поделился своим мнением относительно предстоящего поединка между легендарным филиппинским боксером Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) и чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (26-4, 12 КО).
Американца цитирует ресурс boxingnews24.com:
«С одной стороны у нас есть Мэнни Пакьяо - быстрый, ловкий. С другой стороны Йорденис Угас - сильный, мощный, долговечный, боец, который постоянно будет идти вперед. Стили создают драки, в этом нет никакого секрета. Я действительно думаю, что это может быть более захватывающий бой, чем многие ожидают, если Йорденис сможет заставить Мэнни сойтись с ним лицом к лицу.
Считаю, что Пакьяо будет контролировать ход боя от начала до конца, но не нужно забывать о его возрасте. Вопрос заключается в том, сможет ли он пройти все 12 раундов? Я думаю, что это самый главный вопрос перед этим противостоянием.
Все же я склоняюсь в сторону Мэнни. Думаю, нас ждет отличный бой, в котором Пакьяо победит. Я не считаю, что Угас полностью буде деклассирован, но он не сможет заставить Пакьяо плясать под его дудку».
Шон Портер признался, что надеется привлечь большее внимание к спорту своим выступлением.
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