Легендарный украинец возвращается. Виктор Постол – Гари Антуанн Расселл. Онлайн трансляция
Портер: «Расселл окажется слишком быстрым для Постола»
Бывший чемпион мира поделился мыслями о предстоящем бое украинца против американского проспекта
18:17
Фото: Boxing Scene
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шон Портер поделился мнением о бое бывшего обладателя пояса WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола (31-3, 12 КО) против американского проспекта Гари Антуанна Расселла (14-0, 14 КО):
«Я согласен с тем, что Рассел окажется слишком быстрым для Постола. У него потрясающий угол, позволяющий ему выдавать максимум на ринге. Сейчас он там, где и должен быть. Да, он не получает такого внимания, как тот же Джарон Эннис, но время расставит все по своим местам.
Черта, отличающая всех братьев Рассел, заключается в том, что они дерутся без жалости. И я не жду, что этот поединок пройдет всю дистанцию».
Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля. Ранее американец пообещал, что нанесет украинцу дебютное досрочное поражение в карьере.
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