Портер: «Тяжело критиковать Дэвиса за выступление с Крусом»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира Шон Портер на своем YouTube-подкасте высказался о выступлении звездного американского легковеса Джервонты Дэвиса (25-0, 24 KO) в поединке с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO).

Мне тяжело критиковать Дэвиса за это выступление. Он победил парня, которого и должен был побеждать. И он делал то, что и должен, исходя из сложившейся ситуации. Я отдал ему восемь раундов».