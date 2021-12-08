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Портер: «Тяжело критиковать Дэвиса за выступление с Крусом»
Американец высказался о выступлении звездного панчера
21:30
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира Шон Портер на своем YouTube-подкасте высказался о выступлении звездного американского легковеса Джервонты Дэвиса (25-0, 24 KO) в поединке с мексиканцем Исааком Крусом (22-1-1, 15 KO).
«Бой получился ближе, чем должен был. Дэвис отдал едва ли не пять раундов. Хотя я был впечатлен его защитой и рефлексами. Частенько Крус почти доставал до него, но этого все равно оказывалось недостаточно.
Мне тяжело критиковать Дэвиса за это выступление. Он победил парня, которого и должен был побеждать. И он делал то, что и должен, исходя из сложившейся ситуации. Я отдал ему восемь раундов».
Джервонта Дэвис отказался от чемпионского пояса в первом полусреднем весе.
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