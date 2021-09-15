Известны гонорары Кроуфорда и Портера за бой
Портер: «У меня больше опыта, чем у Кроуфорда»
«Шоутайм» считает себя бывалым бойцом
19:15
Шон Портер / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO), рассуждая в интервью ESPN о предстоящем поединке со звездным соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), заявил, что считает себя опытным бойцом.
Одну из причин «Шоутайм» видит в тяжелом поединке с другим лидером дивизиона – Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO).
«Это огромное событие. Опыт не имеет значения, если вы его не используете, но мой рекорд говорит за себя. Все знают, на что я способен и как умею извлекать преимущество.
Если говорить о бое со Спенсом, то у меня больше опыта, чем у Теренса Кроуфорда, и это факт. И если я говорю, что у нас получится отличный бой, значит, так и есть. И если я говорю, что у меня есть все для победы над ним – так и есть».
Известны гонорары Теренса Кроуфорда и Шона Портера за бой.
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