Портер: «У меня больше опыта, чем у Кроуфорда»

«Шоутайм» считает себя бывалым бойцом

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион мира в полусреднем весе (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO), рассуждая в интервью ESPN о предстоящем поединке со звездным соотечественником Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 KO), заявил, что считает себя опытным бойцом.

Одну из причин «Шоутайм» видит в тяжелом поединке с другим лидером дивизиона – Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO).

«Это огромное событие. Опыт не имеет значения, если вы его не используете, но мой рекорд говорит за себя. Все знают, на что я способен и как умею извлекать преимущество. Если говорить о бое со Спенсом, то у меня больше опыта, чем у Теренса Кроуфорда, и это факт. И если я говорю, что у нас получится отличный бой, значит, так и есть. И если я говорю, что у меня есть все для победы над ним – так и есть».

Известны гонорары Теренса Кроуфорда и Шона Портера за бой.