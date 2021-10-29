Угас подписал контракт на бой со Спенсом
Портер: «Угас должен подраться со Спенсом»
«Шоутайм» прокомментировал нежелание WBA одобрять поединок между кубинцем и американцем
29 октября 18:55
Йорденис Угас / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) высказался The Porter Way Podcast о непростой ситуации, образовавшейся вокруг следующего выступления его бывшего соперника и обладателя титула WBA Super, кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 KO).
«Это сложная ситуация, и, как мне кажется, большинство людей не понимают ее. Когда ты выигрываешь вакантный пояс, то затем, вероятно, проводишь обязательную защиту. Если же пояс не был вакантным, то ты можешь выйти и с обязательным претендентом, и на реванш, и с кем-то из топа.
К сожалению, все это зачастую завязывается на деньгах. Турнир нужен WBA, но не нужен Угасу. И да, порой это несправедливо. Я же считаю, что если вы рискуете своим поясом, то делайте это против лучшего. И поэтому он должен подраться с Эрролом Спенсом».
Йорденис Угас подписал контракт на бой с Эрролом Спенсом-младшим (27-0, 21 KO).
Комментарии 0