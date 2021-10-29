Портер: «Угас должен подраться со Спенсом»

Йорденис Угас / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг), американец Шон Портер (31-3-1, 17 KO) высказался The Porter Way Podcast о непростой ситуации, образовавшейся вокруг следующего выступления его бывшего соперника и обладателя титула WBA Super, кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 KO).

К сожалению, все это зачастую завязывается на деньгах. Турнир нужен WBA, но не нужен Угасу. И да, порой это несправедливо. Я же считаю, что если вы рискуете своим поясом, то делайте это против лучшего. И поэтому он должен подраться с Эрролом Спенсом».