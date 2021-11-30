Портер: «Всего пару раз по ходу карьеры я чувствовал облегчение после боя»

Шон Портер / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса (до 66.7 кг) американец Шон Портер (31-4-1, 17 КО), рассуждая на своем еженедельном YouTube-подкасте о завершении карьеры спустя неделю после поединка с соотечественником Теренсом Кроуфордом (38-0, 29 КО), рассказал о своих тяжелейших поединках.

Помню, что когда прозвенел финальный гонг в поединке с Турманом, я поднял свои руки вверх, но я так сильно устал. И когда я вернулся в свой угол, то от изнеможения упал на стул, а отец сказал: «Вставай, вставай!». Вы знаете моего отца, он всегда делает упор на язык тела.

Одним из тяжелейших поединков для меня стал Андре Берто. Тяжелых физически. И когда я, наконец, остановил его, то подумал: «Боже, как я рад, что это наконец-то закончилось». Бойцам через многое приходится проходить».