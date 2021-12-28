Портер: «Я не увидел особого мастерства от Бетербиева в бою с Брауном»

Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com

Двукратный чемпион полусреднего веса Шон Портер прокомментировал поединок действующего чемпиона WBC и IBF в полутяжелом дивизионе россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 KO) и американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО).

Портера цитирует ресурс boxingnews24.com:

В первом и втором раунде Артур преследовал своего соперника, демонстрируя физическое превосходство. Я знаю, что может с вами сделать такой напор, как физически, так и морально. Хорошо, но я не увидел особого мастерства, не видел большой скорости и в любом случае не видел много ударов от него в первых раундах».