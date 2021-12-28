Гроувз: «Бивол и Бетербиев станут настоящим испытанием для Альвареса»
Портер: «Я не увидел особого мастерства от Бетербиева в бою с Брауном»
«Шоутайма» не впечатлило выступление россиянина
07:20
Артур Бетербиев / фото - boxingscene.com
Двукратный чемпион полусреднего веса Шон Портер прокомментировал поединок действующего чемпиона WBC и IBF в полутяжелом дивизионе россиянина Артура Бетербиева (17-0, 17 KO) и американца Маркуса Брауна (24-2, 16 КО).
Портера цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Бетербиеву пришлось отказаться от своего плана на бой из-за раны. Я не знаю, что ему сказали в углу, но знаю точно, что если ты истекаешь кровью в четвертом раунде, то это уже совсем другой бой. Так что именно поэтому Бетербиев принял решение немедленно пойти в атаку.
В первом и втором раунде Артур преследовал своего соперника, демонстрируя физическое превосходство. Я знаю, что может с вами сделать такой напор, как физически, так и морально. Хорошо, но я не увидел особого мастерства, не видел большой скорости и в любом случае не видел много ударов от него в первых раундах».
Артур Бетербиев готов провести поединок с абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1, 39 КО).