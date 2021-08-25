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Портер: «Я в восторге от того, что сделал Угас в бою с Пакьяо»

Американский боксер поделился мнением относительно поединка между кубинцем и филиппинцем
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Портер: «Я в восторге от того, что сделал Угас в бою с Пакьяо»
Фото: skysports.com

Американец Шон Портер (31-3-1, 17 КО) поделился своим мнением относительно поединка между чемпионом мира по версии WBA Super в полусреднем весе кубинцем Йорденисом Угасом (27-4, 12 КО) и легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO). По словам Портера, Йорденис был очень хорошо готов к этому противостоянию и сделал все правильно, поэтому и одержал победу.

Американца цитиурет ресурс boxing247.com:

«Угас был хорошо подготовлен к этому бою. Я могу сказать даже больше, он был готов к поединку на таком уровне еще два или три года назад, когда проиграл мне. Просто Йорденис в ринге делал некоторые вещи, к которым Мэнни не был готов. После боя Пакьяо сказал, что у него болели ноги, вероятно, он имел в виду усталость, которая наступила во второй половине поединка. Не нужно забывать, что парню 42 года.

Все же это был захватывающий бой, и мы должны отдать должное Угасу и его команде. Они проделали отличную работу. Это была хорошая тактика и отличный бокс в исполнении Йордениса. Он удерживал свои позиции и наносил правильные удары с первого раунда, что не позволило Мэнни найти свой ритм. Так что я считаю, что Угас выглядел потрясающе. Я люблю бокс и я в восторге от того, что сделал Йорденис в этом бою».

Президент WBC предположил, что Мэнни Пакьяо может провести еще один бой.

Рене Тер Велде
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Теги

Шон Портер Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас

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