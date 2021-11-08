Портер: «Плант может вырваться вперед на карточках судей в начале поединка с Канело»
Портер заснул перед телекамерой во время боксерского шоу Top Rank
Шон оконфузился в качестве эксперта
18:05
Шон Портер / Фото: Инстаграм
Бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер (31-3-1, 17 КО) заснул во время боксерского шоу промоутерской компании Top Rank в Лас-Вегасе.
Портер заснул, находясь прямо перед камерой, ведь он был одним из экспертов на ESPN.
Напомним, Портер следующий поединок проведет против соотечественника Теренса Кроуфорда.
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