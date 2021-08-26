Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке
Пошел по стопам отца. Лопес отдыхает с четырьмя бутылками текилы
Камбосос обвинял Лопеса-старшего в алкоголизме
20:16
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) опубликовал неоднозначное фото в своем Instagram. На нем американец в окружении четырех бутылок текилы.
Напомним, что предстоящий соперник Лопеса Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) ранее обвинил отца лидера дивизиона в алкоголизме.
Лопес готовится к скорости Ломаченко. Абсолютный чемпион с трудом избегает избиения на тренировке.
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