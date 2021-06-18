Поскользнулся и получил плюху. Боксера подвел скользкий канвас, и он моментально улетел в нокаут

А до этого восемь раундов боксировал со сломанными ребрами

История

Пол Галлен и Джастис Хуни / Фото - twitter.com/telegraph_sport

В боксе важна каждая деталь, причем отработать все – нереально. Иногда все решают маленькие моменты, к которым невозможно подготовиться – ни на спарринге, ни в тренажерном зале.

Именно так не повезло 39-летнему боксеру Полу Галлену, который проводил свой всего лишь 13-й поединок на профи-ринге. Карьеру профессионального боксера он начал только в 32 года, а до этого выступал в футбольной лиге регби в качестве лока, опоры и нападающего второго ряда.

Пол Галлен до 32-х лет играл в австралийский футбол / Фото - NSW

Не так давно он победил своего соотечественника Лукаса Брауна – бывшего чемпиона мира по версии WBA Regular, что стало безусловным прорывом в карьере ветерана.

Галлен в виду своей прошедшей деятельности показывал хорошую работу ног и координацию, но именно они подвели его в последнем поединке против Джастиса Хуни, который состоялся 16 июня.

В начале десятого раунда после апперкота соперника Галлен немного потерял равновесие, но даже не думал падать, однако здесь вмешался как раз злополучный канвас. Австрилиец поскользнулся на нем, чем воспользовался Хуни, нанеся финальный хук, который окончательно выключил Галлену свет.

ESBC Heavyweight Justis Huni wins by knockout vs. Paul Gallen pic.twitter.com/mPVOf07Fmb — ESBC Leaks & News (@ESBCLeaksNews) June 16, 2021

Уже после боя он признался, что со второго раунда боксировал со сломанными ребрами, что также оказало влияние.

Интересно, что это поражение стало для 39-летнего Галлена первым на профи-ринге. До этого он одержал 11 побед при одной ничьей.

22-летний Хуни пока что идет без поражений в профессионалах – это был его пятый поединок. Уже через месяц он планирует принять участие в Олимпийских играх в Токио.