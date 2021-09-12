После победы над Фурнье Хэй бросил вызов Фьюри

Дэвид Хэй / Фото: Talk SPORT

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) провел бой с Джо Фурнье (9-0, 9 KO). После поединка Хэй призвал выйти на бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO):



Во время сегодняшнего поединка я даже не подключал свою правую руку, чтобы никого не пугать. Если бы я подключил свою правую руку, то он никогда бы не согласился встретиться со мной. Тайсон думает, что это будет легко, но он ошибается. Я знаю, что Фьюри уклоняется от поединка с Энтони Джошуа, потому что он не хочет тяжелой работы. Мы должны были драться в 2013 году, но я получил травму. Теперь я здоров и готов к бою.