После победы над Фурнье Хэй бросил вызов Фьюри
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй (28-4, 26 KO) провел бой с Джо Фурнье (9-0, 9 KO). После поединка Хэй призвал выйти на бой чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO):
Есть один боец, ради которого я вернулся бы в профессиональный бокс и это Тайсон Фьюри. Это большой толстый ублюдок, и я являюсь его криптонитом. Я знаю, с чем он не может справиться. Его отец и дядя знают, что я являюсь для Тайсона проблемой.
Во время сегодняшнего поединка я даже не подключал свою правую руку, чтобы никого не пугать. Если бы я подключил свою правую руку, то он никогда бы не согласился встретиться со мной. Тайсон думает, что это будет легко, но он ошибается. Я знаю, что Фьюри уклоняется от поединка с Энтони Джошуа, потому что он не хочет тяжелой работы. Мы должны были драться в 2013 году, но я получил травму. Теперь я здоров и готов к бою.
Напомним, что Фьюри в октябре проведет третий бой с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO). После победы над американцем у «Цыганского короля» в планах еще четыре боя.
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