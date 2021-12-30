План Ломы не сработал. Камбосос недоволен, что украинца превозносят за победы над жертвами Лопеса
После поражения от Камбососа Лопес пристрастился к алкоголю
Во многих постах экс-«абсолюта» в соцсетях присутствует выпивка
19:08
Фото: Instagram
Бывший абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) не может отойти от поражения в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO).
Американец реже появляется в соцсетях, а когда все-таки заходит в Instagram, то во многих его постах присутствует алкоголь.
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Судя по последнему месседжу, Лопес все еще верит, что победу над Камбососом упустил не он, а отжали судьи. Так еще и пущенная в расход бутылка пенного все более наталкивает на подобные мысли.
Напомним, что перед поединком Джордж заявлял об огромных проблемах с алкоголем в семейство Лопесов.