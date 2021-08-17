Последний бой легенды? Мэнни Пакьяо – Йорденис Угас. Онлайн трансляция

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22 августа в Лас-Вегасе (США) легендарный филиппинский экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 42-летний Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) проведет поединок против кубинца Йордениса Угаса (26-4, 12 КО).

Изначально Пакьяо должен был боксировать с чемпионом мира по версиям WBC и IBF Эрролом Спенсом, но тот незадолго до боя получило травму и снялся.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.