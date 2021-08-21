Последний бой? Пакьяо возвращается в поединке с очень опасным Угасом

XSPORT.ua представляет бой Мэнни против Йордениса





Превью

Пакьяо - Угас / Фото: TGB Promotions

22 августа в Лас-Вегасе (США) легендарный филиппинский экс-чемпион мира в восьми весовых категориях 42-летний Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 KO) проведет поединок против 35-летнего кубинца Йордениса Угаса (26-4, 12 КО).



О филиппинском феномене можно писать очень много. Вероятно, в его честь будет написана не одна книга, а имя этого боксера и политика войдут в историю спорта. Важно понимать, что прямо сейчас Мэнни тяжело работает в каждой из своих ипостасей. Кроме спортивной и сенаторской работы, он для души проповедует Библию и играет в баскетбол на серьезном для Филиппин уровне. Как видим, несмотря на почтенный возраст, жизнь этого парня бьет ручьем.

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Важно еще отметить, что благодаря своей популярности в боксе, Мэнни у себя на родине стал иконой. Если сравнивать с Украиной, то его влияние в своей стране большее, чем у великих братьев Кличко в Украине. Почему «Пакмэн» многие вещи делает лучше остальных? – Просто, еще с начала боксерской карьеры этот парень из бедной семьи тренировался дольше и усерднее остальных. Теперь тот же принцип движет им в любом деле, за которое он бы не брался. Возможно, при такой работоспособности у другого человека уже бы давно «сорвало крышу», но наш герой нашел для себя веру в Бога и церковь, которые стали для его двигателя хорошим маслом. Без них Мэнни мог бы уже давно остановиться. Хочется сразу же вспомнить его слова о вере.

«Я поверил в то, что единственный путь – это познать Бога. Мы собираемся накормить бедных, помогать вдовам, учить и вдохновлять детей».

Пакьяо – это достойный человек, за которого не будет стыдно его потомкам. В боксе он добился невообразимых высот – чемпион мира в восьме весовых категориях. После дебюта в 1995 году этот работяга шесть лет шел к боям в США, где начал с ничьи против малоизвестного парня, а затем сделал ошеломительную карьеру. Первым топовым соперником в карьере Пакьяо был легендарный Марко Антонио Баррера и у него он выиграл очень уверенно. Затем в оппозиции «Пакмэна» пошли и другие звезды. С тем же Хуаном Мануэлем Маркесом у него ничья, две победы и поражение жесточайшим нокаутом. Эрику Моралесу филиппинец проиграл решением, а затем нокаутировал в третьем раунде. Оскара Де Ла Хойю и Мигеля Котто он разобрал на запчасти, а Рикки Хаттона отключил.

Вы понимаете, какой перечень звезд в его оппозиции мы назвали? Это все члены Зала славы бокса. Но самый главный и денежный бой Пакьяо провел в июне 2015 года в Лас-Вегасе. Соперником Мэнни стал Флойд Мейвезер-младший. Этот поединок ждали в 2008-2009 году, когда у филиппинца была пиковая форма, но американец постоянно увиливал. Но проведи этот бой раньше, то они бы никогда не заработали таких денег – $120 млн «Пакмэну» $180 млн «денежному».

Проведя лишь этот поединок, Мэнни мог бы обеспечить себя деньгами до конца жизни. И это не говоря о результате. Пакьяо под сводами MGM Grand был агрессивен, работал первым номером, но руку победителя подняли более точному Флойду. После такого исторического события филиппинец мог завершать карьеру и навсегда уходить из бокса ни о чем не жалея. Но Мэнни снова показал, что в нем горит огонь соперничества и быстро вернулся, победив Тимоти Брэдли, а затем и Джесси Варгаса.

В 2017-м Мэнни потерпел свое последнее и самое обидное поражение в карьере. Возраст, грязная работа Джеффа Хорна и домашнее судейство в Австралии привели к тому, что легенду ограбили. Снова «Пакмэн» почувствовал на себе несправедливое отношение.

После поединка с Хорном казалось, что с Пакьяо покончено. В него многие эксперты не хотели верить. Также важно отметить, что сам Мэнни чуть не перестал в себя верить. Но затем он все же нашел в себе силы и через год вернулся, отпраздновав победу над переживающим спад Лукасом Матиссе. В 2019-м он устроил избиение Эдриэна Бронера, и в июле 2019-го он встретился с молодым суперчемпионом WBA Китом Турманом. Перед той схваткой филиппинец был андердогом, но после выхода в ринг он сильно удивил противника. Бой получился очень равным, и победу можно было отдать любому, но судьи стали на сторону «Пакмэна».

С момента боя с Турманом прошло два года и для карьеры Пакьяо они ознаменовались простоем. В его возрасте нельзя так долго не выступать. Возможно, Мэнни даже стоило завершить карьеру. Но этот человек не той закалки, чтобы бросать поле полностью не спаханным.

Для своего следующего боя соперник был выбран очень серьезный – чемпион WBC и IBF в полусреднем весе Эррол Спенс. Мощный и быстрый американец был большим фаворитом в их поединке и должен был отправить филиппинца на пенсию. Однако, незадолго до шоу у американца диагностировали отслоение сетчатки глаза и потребовалось провести хирургическое вмешательство.

На замену промоутеры предложили выйти кубинцу Йорденису Угасу, у которого в андеркарде Пакьяо – Спенс был запланирован поединок с аргентинцем Фабианом Майданой за ранее отобранный у Мэнни титул суперчемпиона WBA.

Йорденис ожидаемо не отказался от главного поединка в жизни, поскольку даже в случае поражения отдача будет очень большая – речь о гонорах и интересе публики. К тому же, Угас прошел полный тренировочный лагерь. Хоть он готовился к стилистически другому оппоненту, ради «Пакмэна» не сложно и изменить гейм-план.





Если в бою со Спенсом Пакьяо был откровенным андердогом из-за возраста и простоя. То с Угасом разница не настолько большая. Йорденис может преподносить сюрпризы, но и такой машиной как Эррол его назвать нельзя. Хотя, бой с Шоном Портером он провел интереснее чем Спенс. Результаты лишь разные. Угас по мнению судей проиграл Шону, а Эррол выиграл. Никто бы не обиделся, если бы результаты были противоположные.

Перед предстоящим поединком важно понимать, что Угас больше Пакьяо и он отлично себя чувствует на дальней дистанции. Кубинец обладает хорошим джебом, благодаря которому попытается держать Мэнни подальше от своей головы и печени. Когда же филиппинец будет проходить джеб, то Йорденис задействует свой неплохой тайминг и жесткий удар справа. Минусы кубинца – он часто опускает руки, заигрывается с соперниками, и дает тем много пространства.

Главная проблема в том, что мы не знаем форму Пакьяо после простоя. Мэнни не было в ринге 2 года. Будь это лучшая версия филиппинца, то у Угаса не было бы никаких шансов победить. Включи «Пакмэн» свой челнок и жесткую работу на ближней и средней дистанциях, то был бы забит Йорденис еще в первой половине боя.

В предстоящем поединке, как мы считаем, что оба боксера покажут все на что способны на текущий момент. Ни один из них не будет доминировать весь бой, и никакого избиения не ожидается. Пакьяо и Угас будут перебирать друг у друга инициативу и доведут схватку до решения судей.

Прогноз: Победа Пакьяо решением судей.

Онлайн трансляция поединка Пакьяо – Угас.

Карен Агабекян, XSPORT.ua