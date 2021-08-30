«Усик и Джошуа на минималках». Ну очень сильное видео с Instagram Редкача
Последний бой в ранге короля и флаг Украины. Усик похвастался подарком от друзей
Александр 25 сентября проведет поединок за титулы супертяжелого веса
19:34
Александр Усик / Фото: Sky Sports
Александр Усик (18-0, 13 KO) в своем Instagram показал памятный подарок от друзей.
Супертяжеловес получил от товарищей картину, на которой он изображен в последнем поединке в качестве абсолютного чемпиона крузервейта – в поединке с Тони Белью – на фоне флага Украины:
Подарок от друзей.
Напомним, что 25 сентября Усик подерется с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе.