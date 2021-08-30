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Последний бой в ранге короля и флаг Украины. Усик похвастался подарком от друзей

Александр 25 сентября проведет поединок за титулы супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
19:34
Последний бой в ранге короля и флаг Украины. Усик похвастался подарком от друзей
Александр Усик / Фото: Sky Sports

Александр Усик (18-0, 13 KO) в своем Instagram показал памятный подарок от друзей.

Супертяжеловес получил от товарищей картину, на которой он изображен в последнем поединке в качестве абсолютного чемпиона крузервейта – в поединке с Тони Белью – на фоне флага Украины:

Подарок от друзей.

Напомним, что 25 сентября Усик подерется с обладателем титулов WBO/WBA/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).

«Эй, Джошуа, хорошего тебе дня!» Усик решил напомнить Энтони о себе.

Олег Шумейко-младший
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Александр Усик - Энтони Джошуа Александр Усик

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