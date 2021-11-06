Отдувается за всю команду. Видео победы Захареева в полуфинале ЧМ по боксу
Последний из могикан. 19-летний Захареев сегодня может примерить очередной пояс мирового первенства
Прямую трансляцию финальных боев на турнире в Белграде смотрите на XSPORT
08:34
Юрий Захареев / Фото - fbu.org.ua19-летний украинский боксер Юрий Захареев сегодня проведет финальный поединок на чемпионате мира в Белграде (Сербия).
В золотом бою в весовой категории до 71 кг уроженец Белгород-Днестровского встретится с 28-летним представителем РБФ (Россия) Вадимом Мусаевым.
Отметим, что Захареев – единственный представитель Украины, который взойдет на пьедестал почета планетарного форума.
Трансляцию поединка с участием украинского чемпиона мира среди молодежи смотрите на телеканале XSPORT, а также на нашем сайте. Начало финальных боев – в 19.00.