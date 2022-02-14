Последний соперник Ломаченко хочет сорвать сражение украинца за «абсолюта»

Комми предлагает Камбососу свою кандидатуру

Фото: Top Rank

Экс-чемпион в легком весе Ричард Комми (30-4, 27 KO) в интервью Boxing Social заявил, что абсолютному чемпиону дивизиона Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO) стоит провести одну защиту титулу прежде чем переходить к поединкам с топами:



В данный момент Камбосос – чемпион. Как мне кажется, ему стоит провести одну защиту, а уже потом выходить против кого-то с большим именем. Он мужчина и сам решит, как ему поступить, но если что, я здесь. И если будет говорить обо мне, то мы точно можем сразиться.

Напомним, что Камбосос рассматривает кандидатуры Василия Ломаченко (16-2, 11 KO) и Девина Хэйни (27-0, 15 KO), но с последним отношения натянутые.