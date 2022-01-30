Посмеялись с новости о том, что Усик дебютирует в футболе? Посмотрите на парочку его голов и успокойтесь

Конечно, в ринге он чувствует себя более уверенно, но в компании мастеров не затерялся

Александр Усик в футболке сборной Украины / Фото - Football Hub

Признайтесь, вы, как минимум, были слегка удивлены, когда прочли это заявление Александра Усика (19-0, 13 КО), объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе:

«Дорогие друзья. Всем здравствуйте. Я дебютирую за команду «Полесье» Житомир из Первой лиги».

То есть, после нескольких месяцев разговоров о поединке против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО) украинский чемпион продолжает зажигать в информационном пространстве. И это круто. Если уж привыкли ругать наших спортсменов за излишнюю стеснительность и закрытость, то наберитесь смелости похвалить за подобный шаг.

Не секрет, что Усик изначально занимался именно футболом. Симферопольская «Таврия» после переезда из Крыма мучается во Второй лиге, но когда-то именно в ее академии занимался будущий абсолютный чемпион мира в крузервейте.

На самом деле, он достаточно поздно пришел в бокс – в 15 лет. Усик среди любителей стал чемпионом Европы, мира, Олимпийских игр, а затем еще прибавил к этим медалям чемпионские пояса в двух дивизионах в профессионалах несмотря на то, что пришел в этот вид спорта совсем не с пеленок. Впечатляет.

Но к чему это возвращение к истокам?

Во-первых, а почему бы не развлечься? Играть Усик будет в товарищеском турнире, в котором помимо «Полесья» выступят еще «Металлист», «Верес» и «Черноморец». На кону нет выхода в УПЛ или попадания в еврокубки – почему бы не поэкспериментировать.

Но все понимают, что без истории о большой дружбе не обошлось. Это дружба с совладельцем АТБ Геннадием Буткевичем. Именно с приходом его инвестиций, клуб из Житомира начал ставить перед собой цели попадания в Премьер-лигу.

Если уж Усику было несложно выйти на несколько боев с логотипом супермаркета на груди, то почему бы не сыграть в футбол? Тем более, это он действительно умеет.

Несколько раз чемпион мира заглядывал к сборной ветеранов Украины (мазанный, получается?). Вот, что об этом опыте говорил он. И что говорили о нем.

«Я могу стоять в защите и сложно будет пройти меня. Но ребята говорят, чтобы я впереди играл, побегал».

Сергей Нагорняк:

«Да он больше всех забил. Самый техничный игрок команды. Он показывает, что у него удар есть не только левой рукой, но и нога хорошо работает».

Анатолий Демьяненко:

«У нас есть новые игроки. Александр Усик – лучший бомбардир».

А теперь видео его голов. Забивал он на любой вкус: между ног вратарю, пяткой, сильными ударами, с разворота, в касание, заталкивал грудью – разносторонний нападающий.

Если не хотите тратить лишнее время, то вот вам тайм-коды голов Усика – 1:09 (в касание), 2:52 (грудью), 3:30 (между ног вратарю).

И вторая порция результативных действий – 2:12 (пяткой), 2:24 (замкнул прострел), 2:50 (после рикошета), 3:24 (с разворота).

Теперь интересно, что будет в Турции. Будет ли Усик действительно играть или это такой просто коммерческий ход – интригует. Понятно, что он не сможет выступать на уровне условных Михаила Сергийчука, Антона Поступаленко или Сергея Кравченко. Но свои козыри у чемпиона мира, наверное, должны найтись.

P.S. В случае чего, Усик может просто выйти на поле в боксерских перчатках – в этом ему равных не будет: