Постол 29 января вылетит в США для подготовки к следующему бою

26 февраля бывший чемпион мира встретится с американским проспектом

Фото: Facebook Виктора Постола

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) 29 января вылетит в США, где проведет второй этап подготовки к следующему бою.

Напомним, 26 февраля Постол проведет бой против американского проспекта-нокаутера Гари Антуанна Расселла (14-0, 14 KO), который ранее пообещал нанести украинцу дебютное досрочное поражение в карьере.