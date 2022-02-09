«Постол еще может попытать свои силы». Чемпион IBF верит, что украинец получит еще один титульный шанс

Но для этого нужно выиграть следующий бой

Карен Чухаджян / Фото - Facebook боксера

Бывший чемпион мира украинец Виктор Постол (31-3, 12 КО) в зале Фрэдди Роуча Wild Card Boxing Gym продолжает подготовку к возвращению в ринг.

Его соперником станет Гэри Антуанн Расселл (14-0, 14 KO), младший брат Гэри Аллена, бывшего соперника Василия Ломаченко.

И обладатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) считает, что в случае победы Постол сумеет выйти на титульный бой:

«Виктор Постол, мне кажется, еще может попытать свои силы [в чемпионском поединке]. У него есть имя и в рейтингах он очень высоко стоит. Дай Бог, выиграет сейчас у Рассела и у него будет еще один титульный шанс. Главное сейчас победить Рассела».

На данный момент Постол идет седьмым в рейтинге WBC в дивизионе до 63,5 кг (140 фунтов), его же соперника нет в топ-15 ни одной боксерской организации.

Видео полного боя Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес:

И, на самом деле, Виктор и сам считает, что победа над американским проспектом позволит ему еще раз побоксировать за звание чемпиона мира. Если что, его последний поединок, на кону которого стояли пояса WBC и WBO, состоялся еще в августе 2020-го. Это полтора года назад.

Сейчас в рекорде украинца три поражения. Но, уровень оппозиции в тех встречах впечатляет: Теренс Кроуфорд (экс-абсолютный чемпион), Джош Тэйлор (абсолютный чемпион) и Хосе Карлос Рамирес (боксировал за статус абсолютного чемпиона).

При этом, Постол ни разу не проигрывал досрочно. Правда, Расселл уверен, что первым нокаутирует украинца, причем в течение пяти раундов. Его уверенность понять можно, ведь только предыдущий соперник американца продержался больше четырех раундов (после шестого врач все же снял его с боя). Однако участник Олимпийских игр-2016 должен понимать, что бой с украинцем – вызов, ведь ранее он еще не сталкивался с подобного уровня оппозицией.

Обзор последнего боя Расселла:

Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля. Ожидается, что встреча пройдет в рамках шоу Showtime в Лас-Вегасе, в отеле The Cosmopolitan.

И пока проспект будет нацелен на то, чтобы заявить о себе в поединке с крепким соперником, задачей украинца будет убедить всех в том, что он достоин еще одного титульного шанса.