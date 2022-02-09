«Постол еще может попытать свои силы». Чемпион IBF верит, что украинец получит еще один титульный шанс

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дняРоссияне вновь попались на допинге? Почему их отказались награждать золотом Олимпиады
матч-центр
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 12
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 3) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вест Хэм - Уотфорд 1:0 Окончен
21:45 Ньюкасл - Эвертон 3:1 Окончен
22:00 Бернли - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
Хоккей (2 события из 4) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - СК Сокол 1:4 Окончен
18:30 Донбасс - Белый Барс 8:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Тоттенхэм - Саутгемптон -:- Запланирован
21:45 Манчестер Сити - Брентфорд -:- Запланирован
Хоккей (5 событий из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:30 Мариуполь - Краматорск -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Бостон Брюинс - Питтсбург Пингвинс 2:4 Окончен
02:00 Монреаль Канадиенс - Нью-Джерси Дэвилз 1:7 Окончен
02:00 Вашингтон Кэпиталз - Коламбус Блу Джекетс 4:5 Окончен
04:00 Эдмонтон Ойлерс - Вегас Голден Найтс 0:4 Окончен
Баскетбол (3 события из 10) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Мемфис Гриззлис - Лос-Анджелес Клипперс 135:109 Окончен
05:00 Лос-Анджелес Лейкерс - Милуоки Бакс 116:131 Окончен
05:00 Сакраменто Кингз - Миннесота Тимбервулвс 114:134 Окончен
Футбол (2 события из 2) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:45 Вулверхэмптон - Арсенал -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Лестер -:- Запланирован
Хоккей (4 события из 8) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Альтаир - Белый Барс -:- Запланирован
18:30 Донбасс - СК Сокол -:- Запланирован
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Даллас Старз - Нэшвилл Предаторс -:- Запланирован
03:00 Эдмонтон Ойлерс - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
Баскетбол (6 событий из 8) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Кливленд Кавальерс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Шарлотт Хорнетс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
05:00 Юта Джаз - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - Кривбасс -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Николаев -:- Запланирован
матч-центр

«Постол еще может попытать свои силы». Чемпион IBF верит, что украинец получит еще один титульный шанс

Но для этого нужно выиграть следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
16:45
«Постол еще может попытать свои силы». Чемпион IBF верит, что украинец получит еще один титульный шанс
Карен Чухаджян / Фото - Facebook боксера

Бывший чемпион мира украинец Виктор Постол (31-3, 12 КО) в зале Фрэдди Роуча Wild Card Boxing Gym продолжает подготовку к возвращению в ринг.

Его соперником станет Гэри Антуанн Расселл (14-0, 14 KO), младший брат Гэри Аллена, бывшего соперника Василия Ломаченко.

И обладатель титула IBF Inter-Continental в полусреднем весе Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) считает, что в случае победы Постол сумеет выйти на титульный бой:

«Виктор Постол, мне кажется, еще может попытать свои силы [в чемпионском поединке]. У него есть имя и в рейтингах он очень высоко стоит. Дай Бог, выиграет сейчас у Рассела и у него будет еще один титульный шанс. Главное сейчас победить Рассела».

На данный момент Постол идет седьмым в рейтинге WBC в дивизионе до 63,5 кг (140 фунтов), его же соперника нет в топ-15 ни одной боксерской организации.

Видео полного боя Виктор Постол – Хосе Карлос Рамирес:

И, на самом деле, Виктор и сам считает, что победа над американским проспектом позволит ему еще раз побоксировать за звание чемпиона мира. Если что, его последний поединок, на кону которого стояли пояса WBC и WBO, состоялся еще в августе 2020-го. Это полтора года назад.

Сейчас в рекорде украинца три поражения. Но, уровень оппозиции в тех встречах впечатляет: Теренс Кроуфорд (экс-абсолютный чемпион), Джош Тэйлор (абсолютный чемпион) и Хосе Карлос Рамирес (боксировал за статус абсолютного чемпиона).

При этом, Постол ни разу не проигрывал досрочно. Правда, Расселл уверен, что первым нокаутирует украинца, причем в течение пяти раундов. Его уверенность понять можно, ведь только предыдущий соперник американца продержался больше четырех раундов (после шестого врач все же снял его с боя). Однако участник Олимпийских игр-2016 должен понимать, что бой с украинцем – вызов, ведь ранее он еще не сталкивался с подобного уровня оппозицией.

Обзор последнего боя Расселла:

Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля. Ожидается, что встреча пройдет в рамках шоу Showtime в Лас-Вегасе, в отеле The Cosmopolitan.

И пока проспект будет нацелен на то, чтобы заявить о себе в поединке с крепким соперником, задачей украинца будет убедить всех в том, что он достоин еще одного титульного шанса.

Сергей Лукьяненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Виктор Постол Карен Чухаджян

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Постол показал, как готовится к бою против американского проспекта-нокаутера
Постол показал, как готовится к бою против американского проспекта-нокаутера
Бокс Профессиональный бокс
14:56
1
Постол: «Победа над Расселлом откроет для меня новые перспективы»
Постол: «Победа над Расселлом откроет для меня новые перспективы»
Бокс Профессиональный бокс
03 февраля 18:59
Обладатель пояса IBF составил рейтинг лучших боксеров мира. В нем оказались два украинца
Эксклюзив
Обладатель пояса IBF составил рейтинг лучших боксеров мира. В нем оказались два украинца
Бокс Профессиональный бокс
03 февраля 15:00
Постол высказался о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Постол высказался о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
31 января 17:09
«Станет абсолютным чемпионом». Постол уверен, что Ломаченко исполнит свою мечту
«Станет абсолютным чемпионом». Постол уверен, что Ломаченко исполнит свою мечту
Бокс Профессиональный бокс
31 января 16:27
Постол: «Если выиграю у Расселла, снова смогу побороться за пояс чемпиона мира»
Постол: «Если выиграю у Расселла, снова смогу побороться за пояс чемпиона мира»
Бокс Профессиональный бокс
31 января 14:50

Новости: Бокс

«Постол еще может попытать свои силы». Чемпион IBF верит, что украинец получит еще один титульный шанс
Эксклюзив
«Постол еще может попытать свои силы». Чемпион IBF верит, что украинец получит еще один титульный шанс
Профессиональный бокс
16:45
Украинский проспект дал прогноз на бои Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт
Украинский проспект дал прогноз на бои Усик – Джошуа и Фьюри – Уайт
Профессиональный бокс
16:32
Украинский проспект хотел бы провести бой против Фьюри
Украинский проспект хотел бы провести бой против Фьюри
Профессиональный бокс
15:42
Постол показал, как готовится к бою против американского проспекта-нокаутера
Постол показал, как готовится к бою против американского проспекта-нокаутера
Профессиональный бокс
14:56
Хирн рассказал, почему Джошуа пытался «перебоксировать» Усика в первом бою
Хирн рассказал, почему Джошуа пытался «перебоксировать» Усика в первом бою
Профессиональный бокс
13:06
Известный катмен: «В бою с Усиком я ставлю больше на Поветкина»
Известный катмен: «В бою с Усиком я ставлю больше на Поветкина»
Профессиональный бокс
12:58
Известный российский катмен: «Я отношусь к секте безоговорочной победы Ломаченко против любого соперника»
Известный российский катмен: «Я отношусь к секте безоговорочной победы Ломаченко против любого соперника»
Профессиональный бокс
12:50
Тейлор показал свою актуальную форму перед боем с Кэттералом
Тейлор показал свою актуальную форму перед боем с Кэттералом
Профессиональный бокс
12:28
Ромеро: «Райан Гарсия побеждает всех, кроме депрессии»
Ромеро: «Райан Гарсия побеждает всех, кроме депрессии»
Профессиональный бокс
11:54
Все новости

Популярные новости

Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Экс-президент «Локомотива»: «Алиев – очень глупый человек, он за всю жизнь ничего не прочитал, кроме букваря»
Футбол В Европе
02 февраля 21:46
1
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Пекин-2022. Сноубордистка из Андорры разбилась во время выступления
Olympics Пекин-2022
08:00
2
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Тема дня
«Спорить бессмысленно». Россию выкинули из соревнований по шорт-треку на Олимпиаде, ее место занял Китай и взял золото
Olympics Пекин-2022
05 февраля 17:51
7
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
«Я плачу каждый день». Российская спортсменка показала «несъедобную» еду, которой ее кормят в Пекине
Olympics Пекин-2022
03 февраля 23:12
10
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Финал прыжков с трамплина на Олимпиаде-2022 закончился массовой дисквалификацией – в пользу России и Канады
Olympics Пекин-2022
07 февраля 22:58
1
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Мнение
«Такого Джошуа, как раньше, мы уже не увидим». В Британии назвали Джошуа «сц**ливым» и признали, что он снова проиграет Усику
Бокс Профессиональный бокс
02 февраля 19:23
1
Все новости

Анонсы

Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
18:30
Лига чемпионов. «Галатасарай» — «Дижон». Видео трансляция
WEB
TV
Лига чемпионов. «Галатасарай» — «Дижон». Видео трансляция
19:00
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Милан» – «Лацио». Онлайн трансляция
22:00
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Альтаир» — «Белый Барс». Видео трансляция
10 февраля 14:00
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — СК «Сокол». Видео трансляция
WEB
Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — СК «Сокол». Видео трансляция
10 февраля 18:30
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Италии. «Аталанта» – «Фиорентина». Онлайн трансляция
10 февраля 19:00
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
11 февраля 18:45
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Саутгемптон». Онлайн трансляция
12 февраля 14:30
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
WEB
Даниэль Джейкобс vs Джон Райдер. Онлайн трансляция
12 февраля 23:30
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
WEB
Деррик Льюис vs Тай Туиваса. Онлайн трансляция
13 февраля 05:00
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
WEB
Исраэль Адесанья vs Роберт Уиттакер. Онлайн трансляция
13 февраля 06:00
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
13 февраля 10:35
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
13 февраля 16:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
13 февраля 19:15
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Ювентус». Онлайн трансляция
13 февраля 21:45