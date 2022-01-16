Экс-чемпион мира по боксу Постол сделал первое вбрасывание в топ-матче Суперлиги. Видео
Постол и Деревянченко потеряли места в обновленном рейтинге WBC
Василий Ломаченко остался на первой позиции в легком весе
13:36
Фото: Facebook Виктора Постола
Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC).
В среднем весе Сергей Деревянченко, который недавно потерпел неожиданное поражение, переместился с третьего на пятое место. В первом полусреднем дивизионе бывший чемпион мира Виктор Постол опустился с шестой на седьмую строчку.
Однако есть и прогресс. Так, Виктор Богачук, выступающий в первом среднем весе, поднялся с девятой на восьмую позицию. А Василий Ломаченко остался лидером легкого веса.
Полный рейтинг смотрите здесь.
Напомним, ранее перспективный украинский супертяжеловес вошел в рейтинг Всемирной боксерской организации.
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