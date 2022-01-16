Постол и Деревянченко потеряли места в обновленном рейтинге WBC

Василий Ломаченко остался на первой позиции в легком весе

Фото: Facebook Виктора Постола

Обновился рейтинг Всемирного боксерского совета (WBC).

В среднем весе Сергей Деревянченко, который недавно потерпел неожиданное поражение, переместился с третьего на пятое место. В первом полусреднем дивизионе бывший чемпион мира Виктор Постол опустился с шестой на седьмую строчку.

Однако есть и прогресс. Так, Виктор Богачук, выступающий в первом среднем весе, поднялся с девятой на восьмую позицию. А Василий Ломаченко остался лидером легкого веса.

Полный рейтинг смотрите здесь.

Напомним, ранее перспективный украинский супертяжеловес вошел в рейтинг Всемирной боксерской организации.