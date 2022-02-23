Портер: «Расселл окажется слишком быстрым для Постола»
Постол: «Мне нельзя недооценивать Рассела»
Украинский полусредневес – о предстоящем поединке
20:59
Виктор Постол / фото - Чемпионат
38-летний экс-чемпион первого полусреднего веса Виктор Постол (31-3, 12 KO) в интервью порталу The Ring поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американским проспектом Гэри Антуаном Расселом (14-0, 14 KO).
«Конечно же, я понимаю, что меня ждет непростой бой. Будет тяжело. Я знаю о Гэри Расселе, он восходящая звезда этого дивизиона. Поэтому его нельзя недооценивать.
После поединка с Рамиресом я взял двухмесячный перерыв, а затем вернулся к тренировкам и связался со своим менеджером, но из-за пандемии предложений не было. Команда Рассела вышла на нас первой, и я сразу же согласился».
Ранее Постол заявил, что не собирается завершать спортивную карьеру.
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