Постол: «Мне нельзя недооценивать Рассела»

Виктор Постол / фото - Чемпионат

38-летний экс-чемпион первого полусреднего веса Виктор Постол (31-3, 12 KO) в интервью порталу The Ring поделился ожиданиями от предстоящего поединка с американским проспектом Гэри Антуаном Расселом (14-0, 14 KO).

После поединка с Рамиресом я взял двухмесячный перерыв, а затем вернулся к тренировкам и связался со своим менеджером, но из-за пандемии предложений не было. Команда Рассела вышла на нас первой, и я сразу же согласился».