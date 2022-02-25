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Постол: «Моя семья спит, можно сказать, в бомбоубежище. Не понимаю зачем России Украина»

Боксер признался, что переживает свою страну
Бокс Профессиональный бокс
20:10
Постол: «Моя семья спит, можно сказать, в бомбоубежище. Не понимаю зачем России Украина»
Фото: BoxingScene

Бывший чемпион мира Виктор Постол (31-3, 12 КО) признался FightHubTV, что постоянно думает о ситуации в Украине, несмотря на то, что вскоре ему предстоит бой в США.

«Чувствую себя хорошо. Понятно, что в Украине не очень хорошая ситуация, поэтому, я стараюсь не думать об этом, но об этом не думать невозможно, потому что там моя семья. Конечно, я думаю и переживаю по этому поводу, но стараюсь отвлекаться. Очень сложно.

Сейчас в Украине ночь. Моя семья спит, можно сказать, в бомбоубежище. Государство сказало сохранять спокойствие и не создавать панику, не покидать города, поэтому они сидят дома, а когда идёт бомбёжка, то они прячутся в подвалы.

Безумие, просто безумие. Я не понимаю, зачем это надо. Зачем России Украина? Раньше мы просто дружили, а сейчас воюем. Зачем все это вообще, этого я не могу понять.

Не знаю, как я пропаду домой. Может быть, полечу в Польшу или в Румынию и буду пересекать границу на машине.

Мне главное попасть в Украину. Я буду Украину защищать и, в первую очередь, свою семью. Буду защищать её там, где я живу».


27 февраля Постол сразится против Гарри Расселла.

Андрей Усмонов
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Виктор Постол Гари Антуан Рассел

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