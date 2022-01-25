Постол – о бое против топ-проспекта: «Я особенно взволнован»

Бывший чемпион мира вернется в ринг 26 февраля

Фото: Facebook Виктора Постола

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) поделился эмоциями после оглашения боя против американского топ-проспекта Гари Расселла (14-0, 14 КО). Слова 36-летнего украинского боксера приводит boxingscene.com:

«Я принял этот бой, как только мне его предложили. Я давно не дрался и хотел вернуться в ринг, как можно скорее. Я особенно взволнован, что 26-го февраля у меня будет возможность встретиться с хорошим, молодым соперником».

Бой Постол – Расселл состоится 26 февраля.

В 2015 году Постол завоевал пояс чемпиона мира по версии WBC, однако потерял его уже в следующем поединке, уступив Теренсу Кроуфорду. Сейчас в рейтинге Совета Виктор занимает седьмое место.

Недавно украинец имел возможность стать объединенным чемпионом мира, но в очень близком поединке проиграл Хосе Рамиресу.