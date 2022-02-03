Постол: «Победа над Расселлом откроет для меня новые перспективы»
Экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) рассказал в комментарии WBC Ukraine о следующем поединке с американцем Гари Антуаном Расселом (14-0, 14 КО).
«Знаю, что Гари Антуан Рассел является братом звездного уже экс-чемпиона WBC Гэри Расселл. Он молод, амбициозен, ему 25 лет и все свои 14 боев он выиграл нокаутом. Кстати он и боксирует один в один как его брат: он жесткий, выбрасывает быстрые удары.
Подготовку я начал в Украине, где провел две недели спаррингов. После этого перебрался в США, где проведу еще три недели тренировок, которые будут включать физическую подготовку, тактические наработки и, конечно, спарринги.
Все спарринг-партнеры будут левшами, чтобы максимально воспроизвести возможные действия Расселла. С одним из них уже успел провести спарринг – это проспект Элвин Родригез.
Победа над Гари Антуаном Расселлом откроет для меня новые перспективы. Верю, что меня ждут хорошие бои».
Напомним, 26 февраля на боксерском вечере PBC Постол проведет бой против Рассела.
Комментарии 0