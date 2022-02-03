Постол: «Победа над Расселлом откроет для меня новые перспективы»

Виктор Постол / Фото: Инстаграм

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) рассказал в комментарии WBC Ukraine о следующем поединке с американцем Гари Антуаном Расселом (14-0, 14 КО).



Подготовку я начал в Украине, где провел две недели спаррингов. После этого перебрался в США, где проведу еще три недели тренировок, которые будут включать физическую подготовку, тактические наработки и, конечно, спарринги.

Все спарринг-партнеры будут левшами, чтобы максимально воспроизвести возможные действия Расселла. С одним из них уже успел провести спарринг – это проспект Элвин Родригез.

Победа над Гари Антуаном Расселлом откроет для меня новые перспективы. Верю, что меня ждут хорошие бои».