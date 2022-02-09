Постол: «Победа над Расселлом откроет для меня новые перспективы»
Постол показал, как готовится к бою против американского проспекта-нокаутера
Украинец тренируется в зале Фрэдди Роуча
14:56
Фото: Instagram
Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) продолжает подготовку к бою против американского проспекта-нокаутера Гари Антуанна Расселла (14-0, 14 KO).
Украинец тренируется в США в зале Wild Card Boxing Gym Фрэдди Роуча.
Напомним, бой Постол – Расселл состоится 26 февраля. Украинец уверен, что после победы сможет снова претендовать на бой за звание чемпиона мира, в свою очередь американец пообещал нанести Постолу первое досрочное поражение в карьере.
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