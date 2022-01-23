Постол и Деревянченко потеряли места в обновленном рейтинге WBC
Постол проведет бой против Гари Расселла
Правда, это младший брат того Гари Расселла, который проигрывал Ломаченко
09:59
Виктор Постол
Экс-чемпион мира в суперлегком весе, украинец Виктор Постол
(31-3, 12 КО) получил поединок с американским топ-проспектом Гари Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО).
Бой состоится 26 февраля на боксерском вечере PBC.
Расселл является братом экс-чемпиона WBC в полулегком весе Гэри Расселла-младшего, сегодня проигравшего Марку Магсайо.
Расселл в своей профессиональной карьере в основном боксировал с соперниками низкого уровня. Единственным его соперником среднего уровня был Джовани Сантьяго, имевший спорное поражение от Эдриена Броунера.
38-летний Постол в своем последнем поединке проиграл в равном поединке Хосе Рамиресу.
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