Постол: «У меня все еще есть шанс стать двукратным чемпионом мира»

Виктор Постол / фото - ringtv.com

Украинский экс-чемпион первого полусреднего веса Виктор Постол (31-3, 12 KO), накануне поединка с американским проспектом Гэри Антуаном Расселом (14-0, 14 KO), рассказал о том, что пока не планирует завершать свою карьеру и верит, что может снова стать чемпионом мира. Цитирует 38-летнего Постола портал The Ring.

Да, мне уже 38 лет, но у меня все еще есть шанс стать двукратным чемпионом мира. И я доказываю это боями с соперниками, которые находятся на вершине. Просто взгляните на мое резюме. Всем этим парням я давал непростые бои. Да, многие считают, что со мною покончено, но я еще не все сказал».