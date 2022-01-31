Постол 29 января вылетит в США для подготовки к следующему бою
Постол: «В Штатах буду тренироваться у Роуча. Редкач и Шелестюк буду также помогать мне»
Бывший чемпион мира – о подготовке к поединку с Расселлом
07:58
Виктор Постол / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Виктор Постол (31-3, 12 КО) поделился мыслями о предстоящем поединке с американским проспектом Антуаном Расселлом (14-0, 14 КО).
«Как только я узнал, что будет бой, у нас неделя была общей физической подготовки, сейчас заканчивается вторая неделя спаррингов и я улетаю в Штаты к Фредди Роучу и еще там доработаю четыре недели. Мой соперник левша, поэтому подбирали всех под него. Здесь мне помогали Олег Малиновский, Валентин Штонда. В Штатах буду тренироваться у Фредди Роуча. Мне уже подбирают спарринг-партнеров: это будут мексиканцы, американцы, возможно, Ваня Редкач и Тарас Шелестюк будут помогать тоже».
Напомним, поединок между Постолом и Расселлом состоится 26 февраля в Лас-Вегасе. Американец уже пообещал нанести украинцу дебютное досрочное поражение в карьере.
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