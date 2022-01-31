«Станет абсолютным чемпионом». Постол уверен, что Ломаченко исполнит свою мечту
Постол высказался о потенциальном поединке Усик – Фьюри
Экс-чемпион суперлегкого веса считает, что у Александра есть шансы
17:09
Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) заявил, что если Александр Усик (19-0, 13 KO) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) все же подерутся за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте, то у украинца будут шансы:
Я думаю Усику по зубам Фьюри, но мне кажется, сначала Александр проведет бой с Джошуа. В контракте был прописан реванш и Джошуа будет любыми путями стараться забрать у Саши пояса.
Постол считает, что победа в следующем поединке приблизит его к бою за титул.