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Постол высказался о потенциальном поединке Усик – Фьюри

Экс-чемпион суперлегкого веса считает, что у Александра есть шансы
Бокс Профессиональный бокс
17:09
Постол высказался о потенциальном поединке Усик – Фьюри

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) заявил, что если Александр Усик (19-0, 13 KO) и Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) все же подерутся за звание абсолютного чемпиона в хэвивейте, то у украинца будут шансы:

Я думаю Усику по зубам Фьюри, но мне кажется, сначала Александр проведет бой с Джошуа. В контракте был прописан реванш и Джошуа будет любыми путями стараться забрать у Саши пояса.

Постол считает, что победа в следующем поединке приблизит его к бою за титул.

Источник: meta-ratings.com.ua Олег Шумейко-младший
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Теги

Александр Усик Тайсон Фьюри Виктор Постол

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