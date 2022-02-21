Постола ждет серьезный вызов – соперником украинца будет жесточайший реактивный нокаутер

В прошлом поединке для Рассела был антирекорд – соперник дотерпел до шестого раунда

Фото: SHOWTIME

Экс-чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 KO) в конце февраля проведет бой против топ-проспекта Гари Антуана Рассела (14-0, 14 KO).



В последнем поединке для Антуана был антирекорд по длительности поединка – Джованни Сантьяго (14-2-1, 10 KO) продержался шесть раундов. Быстрый и мощный американец ранее расправлялся с соперниками не дольше чем за четыре раунда.

Хайлайты поединка Гари Антуан Рассел – Джованни Сантьяго:

Напомним, что в бою с старший братом Антуана Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) завоевал первый титул в карьере.