Потенциальный соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри

Дюбуа поставил на британца

Фото: Twitter / Carl Moretti

Первый номер рейтинга WBA Даниэль Дюбуа (15-1, 14 KO) в интервью Youtube каналу Frank Warren’s Queensberry Promotions высказался о гипотетическом бое за «абсолюта» Александра Усика (19-0, 13 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):



Я думаю, что Фьюри одолеет Усика. Это разны стили, верно? Усик гоняет по рингу, постоянно в движении, но Фьюри тоже ловкий. Я считаю, что преимущество на его стороне и он возьмет верх.

Отметим, что Дюбуа может вскоре стать обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Усик. В сети фигурирует информация о том, что в следующем поединке за этот статус Даниэль подерется с Тревором Брайаном (21-0, 15 KO).