Британский проспект: «Усик достиг топового уровня и может добиться большего, если встретится с Фьюри»
Потенциальный соперник Усика сделал прогноз на бой украинца с Фьюри
Дюбуа поставил на британца
10 января 16:02
Фото: Twitter / Carl Moretti
Первый номер рейтинга WBA Даниэль Дюбуа (15-1, 14 KO) в интервью Youtube каналу Frank Warren’s Queensberry Promotions высказался о гипотетическом бое за «абсолюта» Александра Усика (19-0, 13 KO) и Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Я думаю, что Фьюри одолеет Усика. Это разны стили, верно? Усик гоняет по рингу, постоянно в движении, но Фьюри тоже ловкий. Я считаю, что преимущество на его стороне и он возьмет верх.
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Отметим, что Дюбуа может вскоре стать обязательным претендентом на титул WBA, которым владеет Усик. В сети фигурирует информация о том, что в следующем поединке за этот статус Даниэль подерется с Тревором Брайаном (21-0, 15 KO).
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